Gaeta.it - Napoletani in rivolta contro le ingiunzioni di pagamento di Napoli Obiettivo Valore

Facebook WhatsAppTwitter La situazione asi è fatta incandescenti per i contribuenti che si trovano a fare i conti con lediemesse dalla società ““. Questo ente è stato incaricato dal Comune per la riscossione coattiva dei tributi, suscitando il malcontento di molti cittadini scossi dall’implementazione di richieste finanziarie che ritengono ingiuste. Il nodo cruciale risiede nella contestata validità di tali, sollevata da numerosi cittadini che lamentano la presunta irregolarità della società nella registrazione presso l’albo dei soggetti abilitati, un aspetto legislativo indispensabile. Questo contesto ha portato la Corte di Giustizia Tributaria dia sospendere il trattamento dei ricorsi in attesa di ulteriori sviluppi dalla Corte di Cassazione.