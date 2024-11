Morto Napoliamici | Sparo per sbaglio

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

14.35 Secondo quanto raccontato alla Polizia da 2 amici che erano con lui, il 18ennea Napoli per unosarebbe rimasto vittima di un tragico gioco. I ragazzi stavano maneggiando la pistola quando l'arma ha 'scarrellato', cioè si è messa in modalità, annullando la protezione data dalla sicura. Il colpo ha ferito a morte il 18enne, arrivato in condizioni disperate al "Vecchio Pellegrini".Nella stessa struttura morì 4 anni fa il cugino della vittima e fratello maggiore di uno degli amici. Gli sparò un agente durante una rapina.