Monaco avverte | Sinner ha avuto troppo impegni extra-tennis a Torino Situazione un po’ scappata di mano

Aumenta l’attesa in vista delle ATP Finals 2024, che scatteranno adomenica con la prima giornata di round robin in cui scenderà in campo anche il numero uno al mondo Jannikcontro l’australiano Alex De Minaur. Purle WTA Finals di Riad si sono concluse con tanto amaro in bocca per l’Italia, dopo la beffarda eliminazione di Errani/Paolini nel girone. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata diMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido.“Dire che c’è entusiasmo intorno anon rende l’idea. È proprioun po’ dila. Notavo che domenica sera ci sarà un bel testa a testa, anche se non proprio in contemporanea, tra-De Minaur e Inter-Napoli, di cui si sta parlando molto.