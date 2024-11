La gaffe di Marco Rizzo | condivide una foto di Imane Khelif con il fisico da uomo ma è una fake

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Sono contrario al fatto che unpossa gareggiare in una competizione sportiva di donne. Perché dobbiamo abituarci a simili imposizioni? Posso dirlo?». Sono queste le parole affidate a X dal Coordinatore di Democrazia Sovrana Popolarein un post in cuiappare a torso nudo sfoggiando un atleticomaschile. Ma l’immagine non è uno scatto reale, bensì unmontaggio generato con l’intelligenza artificiale, come si può constatare osservando alcuni dettagli di cui Open si era già occupata a settembre con un fact check. Il picco di popolarità della pugile algerina è ormai passato con il termine delle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate che l’hanno premiata con la medaglia d’oro. Durante i giochi, la forza dell’atleta africana dagli alti livelli di testosterone aveva portato al ritiro dell’azzurra Angela Carini suscitando l’interesse di tutto il mondo per la vicenda.