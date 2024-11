Sport.quotidiano.net - Juventus-Torino, scontri nella notte tra tifosi bianconeri e granata. Un arresto e dieci identificati

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 9 novembre 2024 -tra ultrà dialla vigilia del derby della Mole, in programma stasera all'Allianz Stadium dile due tifoserie si sono affrontatezona della Gran Madre, nel cuore della movida torinese e affollate die turisti accorsi nel capoluogo piemontese per le Atp Finals. I due gruppi si sarebbero dati appuntamento, come era avvenuto già negli anni passati prima del derbyvicina piazza Vittorio Veneto, alla chiesa della Gran Madre. I tafferugli sono stati preceduti dal passaggio degli ultrà con cori, torce e fumogeni per le vie Villa della Regina e Lanfranchi. Quindi alla Gran Madre si sono affrontati in un centinaio a colpi di bastone e cinghiate, fino all'arrivo delle forze dell'ordine che hanno arrestato una persona e identificato una decina di