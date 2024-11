Calciomercato.it - Inter, c’è il vuoto dietro la Thu-La: via libera per il nuovo attaccante

Magro bottino per gli attaccanti nerazzurrila coppia titolare formata da Thuram e capitan Lautaro: la dirigenza campione d’Italia corre ai ripari nel reparto offensivocinica e spietata nel big match europeo contro l’Arsenal e che permette ai nerazzurri di spiccare il volo in classifica in Champions League, in attesa dello scontro diretto in campionato contro la capolista Napoli.Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itÈ bastato il solito sigillo dal dischetto dell’infallibile Calhanoglu per piegare la resistenza degli inglesi, con Simone Inzaghi che dal primo minuto si è affidato a un robusto turnover lasciando inizialmente a riposo diversi big della rosa dei campioni d’Italia. Tra questi anche Marcus Thuram, rimpiazzato nell’undici titolare da Mehdi Taremi. L’iraniano ha propiziato il fallo di mano di Merino sul rigore per l’, ma in generale è stato poco incisivo sulla trequarti dell’Arsenal.