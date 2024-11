Justcalcio.com - Il contratto aperto dell’Arsenal tratta con talenti di livello mondiale – rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:L’ascesanella classifica della Premier League durante il regno di Mikel Arteta può, in parte, essere attribuita a un afflusso di giovani giocatori di talento provenienti dal settore giovanile e che hanno lasciato il segno nella prima squadra.Bukayo Saka ha guidato questo movimento, diventando rapidamente il volto del suo club e forse della Premier League con le sue costanti prestazioni diche hanno trascinato il club alle sfide per il titolo in ciascuna delle ultime due stagioni.Oltre al successo in campo, le vendite dei diplomati Emile Smith-Rowe, Eddie Nketiah e Folarin Balogun si sono tradotte in un buon reddito utilizzato per rafforzare ulteriormente la squadra.L’Arsenal vuole che idifirmino un accordo miglioreEthan Nwaneri sta lentamente diventando un titolare della prima squadra (Credito immagine: Getty Images)La prossima generazione diche sta scalando le fila degli Emirati sembra destinata a seguire questa tendenza, con Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly che hanno fatto notizia per le loro prestazioni in prima squadra nelle ultime settimane.