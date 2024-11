Game-experience.it - Hogwarts Legacy, un video mostra le differenze ed i miglioramenti su PS5 Pro rispetto a PS5 Standard

El Analista de Bits ha pubblicato un nuovoconfronto, dedicato in questo caso adsu PS5 Pro e PS5, evidenziando in questo modo quelle che sono le principaliche caratterizzano il comparto tecnico sulle due console.Leggiamo i dati condivisi dal content creator:PS5Modalità fedeltà: 1800p/30fps comune con FSRModalità fedeltà + Ray-Tracing: 1440p/30fps comune con FSRModalità bilanciata: 1800p/40~50fps dinamicoModalità prestazioni: 1440p/60fps dinamico con FSRModalità HFR prestazioni: 1080p/framerate sbloccato comune con PSSRPS5 ProModalità fedeltà: 1800p/30fps comune con PSSRModalità fedeltà + Ray-Tracing: 1800p/30fps comune con PSSRModalità bilanciata: 1800p/45~60fps dinamico con PSSRModalità prestazioni: 1440/60fps comune con PSSRModalità HFR prestazioni: 1080p/framerate sbloccato comune con PSSRSecondo El Analista de Bits,è uno dei giochi che gode di maggiori cambiamenti se giocato su PS5 Pro, in particolor modo quando si seleziona la modalità Ray-Tracing.