Ilgiorno.it - Grave incidente a Mendrisio, schianto frontale tra due auto: due morti e una donna in fin vita

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Due uomini sonoe unaè rimastamente ferita in unstradale avvenuto venerdì sera a, nel Canton Ticino in Svizzera. Una delle vittime aveva 38 anni ed era residente a Varese, l’altra era un trentenne di Lugano. La, di 42 anni, è ricoverata in condizioni gravissime: la prognosi è riservata. Loè avvenuto intorno alle 21 di sera in via Carlo Maderno, in direzione di Melano. Secondo una prima ricostruzione, le dueviaggiavano in direzione opposta quando – per ragioni da ricostruire – la macchina guidata dallo svizzero ha perso il controllo ed è finita contro l’altra. Per i due uomini, i soccorritori non hanno potuto fare nulla, mentre laè stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale in supporto sono intervenuti agenti della Polizia comunale die i vigili del fuoco del Centro di soccorso cantonale deltto.