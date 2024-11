Gaeta.it - Flashmob a Firenze contro l’Overtourism: il comitato Salviamo Firenze lancia un appello

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di protesta ha avuto luogo nella notte a, dove un gruppo di attivisti ha manifestatoil crescente fenomeno del. Hanno utilizzato del nastro adesivo rosso per formare una X su diversi keybox, le cassette di sicurezza utilizzate dai turisti per custodire le loro chiavi. Le keybox, riscontrabili all’ingresso di molte abitazioni affittate brevemente, sono diventate oggetto di attacchi simbolici, accompagnati dalla scritta “X viverci“. Questa iniziativa fa parte delle strategie del, il quale ha inteso evidenziare i problemi legati alla sempre più aggressiva speculazione turistica in città.Manifestazione davanti alla Fortezza da Basso durante il Forum internazionaleIlsi è svolto all’esterno della Fortezza da Basso, sede del Forum internazionale del turismo, con circa dieci partecipanti.