Eva Grimaldi fidanzata in passato con un attore famosissimo | Nessuno lo sapeva

Evadal 2019 è unita civilmente con Imma Battaglia, la prima donna che ha amato e con cui è stata insieme una decina d’anni prima di compiere il grande passo. “Ero in un inferno, prima la cocaina e poi ero diventata quasi alcolizzata. Ero stata lasciata da mio marito e mi ha salvata Imma. La prima volta che l’ho vista al Gay Village sono scoppiata a piangere e le ho confidato tutta la mia sofferenza. Era la prima donna che scoprivo di amare“. Come sappiamo, però, da quando l’attrice ha fatto coming out sono venuti alla luce anche i vari fidanzamenti falsi che ha avuto e che le erano stati consigliati per questioni lavorative. Il più celebre quello con Gabriel Garko.“Oggi sono felice con Imma Battaglia, ma nella mia vita ‘precedente’ ho avuto molti amori” – le sue parole a Monica Setta su Rai2 – “Gabriel Garko? Eravamo solo amici.