Calciomercato.it - Esplode il caso Chiesa: “Che ca**o sta succedendo?”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Inizio di stagione in totale penombra per Federicoche continua a raccogliere bocciature. Arriva un altro annuncio sull’esterno del Liverpool “Federico ha saltato l’intera preparazione e poi è arrivato in un campionato dove l’intensità è più alta rispetto alla Serie A”. Così Arne Slot, allenatore del Liverpool, aveva spiegato in conferenza un paio di settimane fa lo scarsissimo minutaggio riservato finora a Federicoil: “Chesta?” (LaPresse) – Calciomercato.itLa fase di adattamento al nuovo campionato e ad un contesto diverso procede a rilento per l’esterno italiano che ha messo insieme finora appena tre apparizioni totali tra le varie competizioni, una delle quali in Premier per soli 18 minuti. Un autentico disastro per il classe 1997, lontanissimo dal vivere quel sogno che avrebbe sperato di vivere ad Anfield.