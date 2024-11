Liberoquotidiano.it - Cuneo, auto esce fuori strada in alta Valle Stura: un morto e 3 feriti

Torino, 9 nov. - (Adnkronos) - Une treè il bilancio di un incidente che si è verificato in, ad Argentera dove per cause ancora in corso di accertamento un'è uscita. Le quattro persone che erano a bordo, secondo le prime informazioni cittadini di nazionalità francese, sono state sbalzatedal veicolo. Una persona e' deceduta e una sarebbe un gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, i vigili del fuoco e il soccorso alpino.