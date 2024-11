Controlli serrati della Polizia fra Nettuno e Gaeta | arresti e denunce

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Ladi Stato, Questura di Latina, nell’ambitoprogettualità “Alto Impatto”, disposta dal DipartimentoPubblica Sicurezza, volta a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali, ha nuovamente coordinato una serie di servizi straordinari interforze, prestando particolare attenzione alle aree maggiormente degradate.A tal riguardo le pattugliedi Stato, dell’Arma dei Carabinieri,Guardia di Finanza eLocale hanno intensificato inelle zone dove sono segnalate condotte criminose dovute anche alla presenza di cittadini stranieri e persone senza fissa dimora che vi stazionano, quali Villaggio Trieste, zona nuove autolinee, quartiere Nicolosi, piazza Santa Maria Goretti, via Don Morosini, via Pier Luigi Nervi (Palazzo di Vetro) e Via Bruxelles (Colosseo),Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato le specifiche attività, a cui hanno partecipato anche 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno consentito di identificare oltre 1000 persone e controllare oltre 500 veicoli.