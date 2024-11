Iodonna.it - Con il suo romanzo d'esordio, "Sei una farfalla", ha voluto lanciare un messaggio di speranza. E l'ex ct dell'Italia non potrebbe essere più orgoglioso

Un sorriso che cela una forza rara, una storia che lascia il segno: Camilla Mancini, ventisettenne autrice esordiente e figlia’ex commissario tecnico, Roberto Mancini, ha trasformato una ferita in undi. Il suo primo libro, Sei una, pubblicato a ottobre, è molto più di un racconto; è la testimonianza di una “rinascita” che sfida il bullismo. «In Sei unaCeleste (la protagonista) affronta temi delicati e importanti, come il bullismo, una ferita che ho conosciuto da bambina», ha raccontato Camilla sui social. Un libro, quindi, che vuole tendere una mano a chi ancora soffre. Stop cyberbullismo: il decalogo per prevenirlo guarda le foto La malformazione e il bullismo subìtoCamilla è nata con una paresi facciale causata da una complicanza durante il parto, una condizione che le ha procurato un’asimmetria al volto.