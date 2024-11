Sport.quotidiano.net - Cipriani e i due Bologna. "Solido e in crescita quello del campionato. In difficoltà in Europa»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Dopo le esperienze da allenatore nei settori giovanili di Spal e Modena si sta guardando attorno. E non è escluso un suo ritorno nelle fila gialloblù nel prossimo futuro. In estate si è preso un po’ di tempo per prendersi cura di sè, a causa di un lutto familiare e di quel maledetto ginocchio che ne tarpò le ali quando giocava aed era una punta nel giro dell’Under 21 azzurra continua a far le bizze. "Problema superato". In attesa di una chiamata Giacomo, classe 1980, è spettatore interessato del calcio e delle vicende rossoblù. "Sono rimasto un tifoso e da tifoso mi sembra manchi un giocatore di cui la piazza possa innamorarsi, il talento di qualità in cui identificarsi. Persi Arnautovic prima e Zirkzee poi, ma pure Saelemaekers e Calafiori qualcosa in termini di qualità e fantasia è venuto meno".