Sport.quotidiano.net - Virtus, Shengelia e Belinelli le certezze. Ma il gruppo deve sbloccarsi in Eurolega

Insi respira un cauto ottimismo. Nell’arco di quattro giorni la squadra ha infilato due vittorie consecutive in campionato, ma il vero esame la formazione di Banchi lo sosterrà all’Unipo Arena (20,30 diretta Sky Sport) quando arriverà il Maccabi. Ini bianconeri sono a caccia del primo successo casalingo che avrebbe anche l’effetto di tenere viva la speranza di agganciare uno degli ultimi posti a disposizione per i playoff. Uno dei motivi per cui si ha l’impressione che all’orizzonte ci sia un po’ più di sereno è legato al fatto che lentamente il capitano Marcosta tornado a essere un punto di riferimento per la squadra. Pur litigando con il canestro domenica contro Treviso è stato servito con continuità dai compagni mentre le cose sono andate molto meglio mercoledì contro Tortona.