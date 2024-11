Dailymilan.it - Verso Cagliari Milan, Paulo Fonseca conferma: gioca Camarda. Le parole

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Si avvicina, con Morata ai box:si affida a sorpresa al giovanissimo FrancescoContro ilil titolare delsarà Francesco. A rivelarlo è l’allenatore portoghese dei rossoneridurante la sua conferenza stampa pre match.L’ex tecnico del Lille rivela che il classe 2008 sarà la punta rossonera per la trasferta contro i sardi. Lo dico tanto lo saprete tra poco, afferma il mister, Abraham non è ancora al top. Le:Posso dirtelo subito perché tanto dopo mezz’ora lo saprete. Domani giocheràPoidi elogioil giovanissimo, considerato dallo stesso tecnico ormai parte integrante della squadra, che tutti i giorni lavora bene. Nessun dubbio quindi per il mister che dimostra piena fiducia nel suo baby attaccante, pronto ad esordire dal primissimo minuto.