Ilrestodelcarlino.it - Venti di crisi sulle Marche

Che aria tira per l’economia marchigiana? Non buonissima, si direbbe. Dopo il rimbalzo post pandemia, l’export peggiora e la crescita va al ralenti. “Stato di debolezza”, lo definisce Bankitalia nella relazione relativa al primo semestre del 2024. Ma c’è anche qualche segnale positivo: l’occupazione in aumento grazie all’assunzione di donne e la buona performance del turismo. Qualche numero: partiamo dalla curva della crescita, poco più di una linea piatta rispetto al 2023. Siamo a percentuali da zerovirgola (+0,2%), anche meno della media italiana (+0,4%). Per Bankitalia, pesano le tensioni geopolitiche nello scacchiere del Medio Oriente e il clima di incertezza che si respira un po’ in tutti i mercati. Non a caso, la flessione delle vendite per le industrie riguarda tutti i principali comparti della manifattura regionale, in particolare nel calzaturiero e nel farmaceutico.