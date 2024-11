Ilgiorno.it - Una Stella Michelin a Olmo: "Facciamo tutto con amore. Nella vita nulla è scontato"

: lo devi desiderare e guadagnare. Non mi aspettavo la, ma ero certo che la Guidasi sarebbe accorta del ristorante. A un anno di distanza l’è fiorito, in autunno". Si gode il riconoscimento insieme alla sua squadra, come testimoniano foto e video pubblicati sui social, Davide Oldani, ideatore della cucina pop. Due stelle, più una verde per la sostenibilità confermate per il ristorante D’O e unaRossa per l’, la sua ultima creazione, semprepiazzetta di san Pietro all’a Cornaredo, hinterland milanese, dove l’allievo di Gualtiero Marchesi è nato e cresciuto. All’indomani della presentazione della 70esima edizione della Guidache ha assegnato la primaal ristorantela consapevolezza "che sei fai le cose cone passione i risultati arrivano" è diventata una certezza.