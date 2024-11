Sport.quotidiano.net - Una grande Virtus torna alla vittoria in Eurolega: Maccabi ko

Bologna, 8 novembre 2024 - Unabatte ilTel Aviv 84-77 ein. In una sfida dattesa, la formazione di Luca Banchi tiene benissimo il campo, guida in pratica per 40’ o quasi e si porta a casa unadi quanto non dica il punteggio finale e l’andamento di una sfida rimasta a lungo in equilibrio. Bene Zizic (14 punti e 9 rimbalzi) semplicemente straordinario Pajola (10 punti tra cui la tripla decisiva e 6 assist), i bianconeri oltre al solito inossidabile Shengelia trovano punti e rimbalzi importanti da tutti i propri elementi. Il timore della vigilia, dopo l’aggressione subita dai tifosi israeliani nel match di Europa League di calcio tra Ajax eTel Aviv, porta al rafforzamento del servizio di ordine pubblico, con la particolare attenzione sulla squadra ospite, gli atleti delTel Aviv seguiti anche da un servizio di scorta tecnica.