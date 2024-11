Thesocialpost.it - Tragedia sulla Palermo-Catania: muore un bambino di 8 anni in un incidente stradale

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un graveha stroncato la vita di Gioele Tempra, undi 8di Campofelice di Roccella, nel tardo pomeriggio di ieri, all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Lo schianto, avvenuto intorno alle 18:30, ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata. Purtroppo, per il piccolo Gioele non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi.dinamica dell’e primi soccorsiL’è avvenutocorsia in direzione, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, ilsi trovava in auto con il padre, quando il veicolo è stato coinvolto nello scontro che ha portato al tragico ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale, ma per Gioele non c’è stato nulla da fare.