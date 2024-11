Nerdpool.it - The Witcher 4 – Un leak svela la possibile data d’uscita del nuovo capitolo

Una nuova fuga di notizie potrebbe aver rivelato ladi uscita di The4 (il 2025) e un personaggio del gioco. Dopo Cyberpunk 2077 e la sua espansione Phantom Liberty, CD Projekt Red è al lavoro sul prossimodella serie The, che molti su Internet hanno ribattezzato provvisoriamente The4.Ufficialmente, CD Projekt Red non ha fornito una finestra di rilascio, né tantomeno unadi uscita per The4. In effetti, le informazioni e gli approfondimenti forniti suggeriscono che ladi uscita è ancora lontana. Tuttavia, questa ipotesi potrebbe essere sbagliata.Su GOG, il negozio digitale per PC di proprietà di CD Projekt, è stato aggiunto un annuncio per The4. Più precisamente, il segnaposto è stato aggiunto all’app GOG. Inoltre, è stata aggiunta ladi uscita del 31 dicembre 2025.