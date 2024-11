Unlimitednews.it - Sanità, Mulè “Costituire un comitato che indaghi sul microbioma”

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è il modo migliore per affrontare le grandi sfide del sistema sanitario: ilè un tesoro di informazioni all’interno del corpo umano che è stato indagato ancora poco”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgiodurante il suo intervento di apertura dei lavori del convegno “Economia e scienza del”. “Per questo – ha aggiunto – nasce una proposta di legge trasversale che intendeunche finalmente indagherà sule tutto ciò che può essere correlato alla medicina predittiva per arginare molte malattie che se prese in tempo attraverso ilpossono essere intercettate e curate”.mgg/gtr(Fonte video: ufficio stampa Giorgio Mulé)Unlimited News - Notizie dal mondo