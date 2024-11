Bergamonews.it - Premio Ermanno Olmi: i finalisti

Bergamo. Sono oltre 100 le opere che quest’anno partecipano alla sesta edizione del, destinato a promuovere e valorizzare i cortometraggi di giovani registi. Fiction, documentari, film sperimentali e film d’animazione, provenienti da Spagna, Estonia, Belgio, Svizzera, Germania, Regno Unito, Polonia, China, Iran e Malesia, tra gli altri, a cui si aggiunge una consistente presenza italiana.Tre i riconoscimenti in denaro (1.200€, 600€, 400€), messi a disposizione dall’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus, e una menzione speciale con unin denaro del valore di 300€ offerto da FIC – Federazione Italiana Cineforum. A contendersi il, promosso dal Comune di Bergamo, con il supporto organizzativo di Bergamo Film Meeting Onlus e con la collaborazione di FIC – Federazione Italiana Cineforum sono: VOCE di Andrea La Puca (Italia, 2024), Provocadora di Èlia Lorente Estopañan (Spagna, 2023), We should all be futurists di Angela Norelli (Italia, 2023) e Mamo di Jan Ziewiecki (Polonia, 2024).