Gaeta.it - Operazione antidroga a Pescara: scoperti hashish e munizioni

L'attivitàdella Polizia di Stato dicontinua a intensificarsi, con controlli sistematici nel tentativo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, le operazioni hanno coinvolto non solo la Questura, ma anche le unità cinofile della Guardia di Finanza, attive sia in zone periferiche sia nel centro della città.Controlli nella zona di RancitelliI controlli hanno preso avvio nel quartiere Rancitelli, noto per la sua complessità sociale. Qui, gli agenti hanno effettuato una perquisizione mirata che ha condotto al ritrovamento di circa 11 grammi di. La sostanza era abilmente nascosta sotto un tombino, un rifugio insospettabile da cui ci si aspettava di poter disincentivare eventuali interventi delle forze dell'ordine.