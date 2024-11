Primacampania.it - Napoli: De Laurentiis ai tifosi, «Costruire un futuro duraturo, calma e pazienza per arrivare a meta»

– Aurelio Denon sarà presente a Milano per il big match di domenica, essendo in partenza per Los Angeles. Tuttavia, il presidente delha voluto inviare un messaggio ai, dopo la delusione della sconfitta contro l’Atalanta e in vista della sfida per la vetta della classifica.«Caridel, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per-Roma», ha scritto su Twitter. «Il verbo ‘ri’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: è un percorso appena iniziato, che richiedeper raggiungere gli obiettivi. Non siamo al Fantacalcio. Risignifica gettare basi solide per un, come abbiamo fatto per 14 anni consecutivi. Abbiamo bisogno del supporto di tutti voi, perché ilrappresenta non solo una squadra, ma anche la bandiera di una città che vive una straordinaria fase di Rinascimento».