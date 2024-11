.com - Malta: un-conventional Christmas

Leggi l'articolo completo su .com

Nel periodo natalizio,si trasforma in un incantevole palcoscenico dove tradizioni secolari, spiritualità e cultura mediterranea si fondono con vivaci proposte contemporanee tra arte, cultura e lifestyle Il periodo delle festività natalizie è uno dei momenti più affascinanti per concedersi un viaggio nell’arcipelago maltese. Le strade sono rallegrate da mercatini e dalle sontuose luminarie e ovunque si respira un emozionante spirito di gioia che i maltesi amano esternare mantenendo vive le tradizioni spirituali, culinarie e conviviali.Ogni anno il calendario degli eventi natalizi si arricchisce di nuovi appuntamenti di richiamo internazionale che offrono ai visitatori un’atmosfera di grande festa.Dal 4 dicembre a 4 gennaio prende vita l’incanto di The Magical Illuminated Trail un percorso di illuminazioni e lanterne colorate raffiguranti personaggi fatati che animano di magia il bosco circostante il Verdala Palace a Si??iewi.