Liam Payne, tre persone incriminate per la sua morte

(Adnkronos) –Tresono statein Argentina per ladel cantante, ex membro degli One Direction, avvenuta il 16 ottobre a Buenos Aires., 31 anni, è precipitato dal balcone del terzo piano dell’hotel CasaSur. La procura ha riferito che uno degli accompagnatori dia Buenos Aires è incriminato per abbandono di persona seguito dae fornitura di droga. Gli altri due, uno dei quali dipendente dell’hotel in cui alloggiava il cantante, sono accusati di spaccio di stupefacenti. Gli esami tossicologici hanno rivelato la presenza di alcol, cocaina e un antidepressivo nel corpo del cantante. L’autopsia ha concluso che la causa del decesso è stata un trauma multiplo con conseguente emorragia, a seguito della caduta. I referti medici suggeriscono chefosse in uno stato di semi-incoscienza o incoscienza totale al momento della caduta, escludendo così un atto volontario.