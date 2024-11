Quotidiano.net - La squadra del tycoon. Kennedy Jr verso la Sanità. Musk taglierà la spesa

Comanderà solo lui. Ma non potrà fare tutto e tutti i giorni. Donald Trump è già al lavoro per la scelta del suo super gabinetto, anche se ha affidato il controllo del team di transizione e della scelta dei nomi a due ultramiliardari fedelissimi come Howard Lutnick, che è alla guida della Cantor Fitzgerald la società di brokeraggio che nella strage delle Torri gemelle perse 658 impiegati, e Linda Mahon, 78 anni, la miliardaria fondatrice di World Wrestling Entertainment di cui era anche presidente. Entrambi noti per la loro spregiudicatezza, stanno selezionando ministri e consiglieri da sottoporre a Trump per la valutazione finale. Come capo dello staff, il ruolo più influente dopo Trump nella macchina amministrativa, ha nominato Susie Wiles, braccio destro delper tutta la campagna elettorale.