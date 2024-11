Panorama.it - La notte della caccia all'ebreo nel cuore dell'Europa

Ieri sera ad Amsterdam centinaia di tifosisquadra di calcio del Maccabi Tel Aviv stati aggrediti e picchiati dopo la partita diLeague del Maccabi Tel Aviv contro l’Ajax. Non si è trattatosolita rissa tra ultras, perché era tutto meticolosamente preparato, né di una semplice manifestazione in favorePalestina. Gli aggressori tutti arabi, con i volti coperti, si erano suddivisi in gruppi, nascondendosi nei vicoli, agli ingressie stazioni e nei pressi degli hotel che ospitavano i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv. Sapevano esattamente dove attenderli all'esternoo stadio mentre uscivano e a quel punto li hanno attaccati, li hanno inseguiti armati di coltelli e bastoni per oltre un’ora, poi li hanno inseguiti con le auto, arrivando persino a investirli senza alcun intervento da partee Forze’ordine che non hanno scortato i tifosi israeliani verso gli hotel.