Irrompe il freddo: neve e pioggia in arrivo, cambiano le previsioni meteo

Roma - Un'irruzione artica porterà temperature in picchiata,sui monti e maltempo su tutta Italia. Ecco come cambierà ilnei prossimi giorni. La settimana prossima si preannuncia turbolenta dal punto di vistarologico, con un radicale cambiamento delle condizioni atmosferiche su gran parte dell'Europa. L'anticiclone che attualmente tiene sotto controllo la maggior parte del continente, comincerà a spostarsi verso nord-ovest, superando le Isole britanniche. Questo spostamento favorirà l’ingresso di aria fredda proveniente dalle alte latitudini, con conseguente abbassamento delle temperature in Europa centrale, che entro martedì si farà sentire anche sull'Italia, con un aumento dell'instabilità atmosferica e un calo significativo delle temperature. Fino a lunedì prossimo, l'Italia rimarrà relativamente stabile, con un predominio del bel tempo sulle regioni del Centro-Nord.