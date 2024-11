Il Re a Herzog | Amsterdamorrore e shock

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

13.00 Re Guglielmo ha sentito il presidente israeliano, esprimendo "profondo orrore e" per l'attacco ai tifosi israeliani ad Amsterdam."Abbiamo deluso la comunità ebraica dei Paesi Bassi durante la Seconda Guerra e ieri abbiamo fallito di nuovo".Quanto accaduto deve essere "inequivocabilmente condannato". La polizia olandese indaga sulla possibilità che alcuni tifosi siano stati presi in ostaggio Tel Aviv fa sapere di aver perso i contatti con una decina di loro, ma forse non hanno i cellulari o sono rotti. 67 arrestati,due minorenni.