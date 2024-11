Lanazione.it - I redditi della giunta di Firenze. Albanese è in testa, ma nessun Paperone. La metà vive di politica

, 8 novembre 2024 – Solo in sei hanno una casa di proprietà o sono titolari di una quota di immobile. In ancora meno, cinque, hanno un’auto o un motorino into a loro nome. E, quando ce l’hanno, non sono proprio nuovi di zecca come lo scooterone Hondasindaca Sara Funaro, immatricolato ben 17 anni fa. Incaso, invece, le loro dichiarazioni deipresentate nel 2024 sull’anno d’imposta 2023 (o più nel 2023 sul 2022) superano il tetto dei 100mila euro. Quella guidata dalla sindaca Sara Funaro sembra unaall’insegna dell’austerity, almeno sbirciando in conti in tasca resi pubblici da Palazzo Vecchio in ottemperanza al decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza. O austerità, dicevamo, o il segnale che alcuni dei ‘nostri’, al di làcarriera, non hanno mai svolto altri lavori.