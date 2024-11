Genoa-Como 1-1 Gilardino | Meritavano loro in questo momento giochiamo per salvarci

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Albertoha parlato con grande onestà al termine di1-1, anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2024/2025 che ha visto il Grifone acciuffare il pareggio all’ultimo minuto con Vogliacco in pieno recupero. Il tecnico dei liguri, intervistato da Dazn, non si nasconde: “la vittoria, sono stati una delle squadre che negli ultimi due anni ha giocato meglio qui nel nostro stadio – spiega – Noi abbiamo avuto il merito di rimanere in partita. Molti dei ragazzi hanno giocato tre giorni fa a Parma, gli va dato merito delspirito e nel secondo tempo anche con un po’ di confusione abbiamo creato i presupposti per pareggiare.”Rimane unmolto difficile per il, che sicuramente non si aspettava di trovarsi così pesantemente coinvolto nella lotta per non retrocedere.