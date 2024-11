Unlimitednews.it - Fonseca “Concentrati sul Cagliari, Leao e Camarda titolari”

MILANO (ITALPRESS) – Un Paulodecisamente più rilassato si è presentato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato contro il, in trasferta, che segue il bel successo ottenuto in Champions League contro il Real Madrid. “Sarà una gara completamente diversa quella di domani”, ha spiegato il tecnico del Milan, precisando che “sarà titolare” e che al posto dell’indisponibile Morata giocherà dal primo minuto il 16enne Francesco. “E’ importante confermare le cose buone viste in Champions e giocare con lo stesso spirito e lo stesso coraggio. Dovremo avere l’atteggiamento giusto però per vincere in Sardegna. Tutte le partite sono importanti. Dobbiamo tornaresul campionato e fare le cose corrette per ottenere un buon risultato”, ha affermato