Fate largo all'incanto di Flow – Film ipnotizzante di bellezza disarmante con una tensione avventurosa alla Spielberg

Che la fratellanza animale sia con voi.di. Affinché il cinema torni ad essere meraviglia, e osservazione della meraviglia stessa, dobbiamo togliere di mezzo molti fronzoli formali a cui siamo abituati. Intantodel lettone Gints Zilbalodis è un’opera di animazione immaginifica che non ha riferimenti visivi precedenti. In, inoltre, sono assenti uomini e donne perché agiscono solo animali, quindi non sentirete parole o dialoghi ma solo versificazioni. Infineè una storia regolata e narrata secondo un tale inatteso intuito e stupore animale da sfiorare finemente l’onirico.In una foresta cupa e imponente un micio grigio dagli occhioni gialli si specchia in una pozza d’acqua.– presentato all’ultimo festival di Cannes – inizia così, con un interrogativo interiore, un tentativo di comprensione di sé e di una situazione generale di difficile codifica felina.