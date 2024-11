.com - Europa League, Union Saint Gilloise-Roma 1-1

(Adnkronos) –pareggiano 1-1 in un match valido per la quarta giornata didisputato allo stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles. Al vantaggio degli ospiti con Mancini al 62? replica Mac Allister al 77?. In classifica i giallorossi salgono a 5 punti, i belgi a quota 2. Tra tre settimane lasfiderà in trasferta il Tottenham, mentre l’sarà ospite del Twente. Nella sfida disputata allo stadio ‘Re Baldovino’, l’ex Heysel, tristemente famoso per la stage del 29 maggio 1985, quando morirono 39 persone (32 italiani) negli incidenti prima della finale di Coppa del Campioni tra Juventus e Liverpool, passano in vantaggio i giallorossi con Mancini al 62?, Mac Allister al 77? pareggia per i padroni di casa. La prima occasione del match è per i padroni di casa: Khalaili riceve il pallone in zona offensiva, calcia da fuori ma manda di poco alto.