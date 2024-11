Ilgiorno.it - Eataly inaugura il suo mercato solidale

nel punto vendita Smeraldo di Milano il suo primo: dal 15 al 17 novembre ci saranno i volontari di alcune onlus a venderne i prodotti (ad eccezione di quelli di ristorazione, inseriti nei menu) e l’intero ricavato andrà ai progetti delle associazioni, a favore di ragazzi nello spettro autistico, persone con disabilità, giovani in situazioni di fragilità, detenute. Ci saranno i lievitati di Cometa (da Como), i biscotti di Frolla (dalle Marche), prodotti del paniere “Romagna mia” di San Patrignano, tortellini modenesi del Tortellante (i nonni volontari offrono anche un laboratorio gratis per imparare a farli, sabato 16 dalle 16 alle 17), gnocchi degli Insuperabili, accessori e tessili firmati Made in Carcere e 2nd Chance. Le associazioni si presenteranno in un talk, venerdì 15 alle 18.