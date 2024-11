Difesa studio Iiss | Europa spende di più ma manca di soldati

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Milano, 8 nov. (askanews) – Unodel International Institute for Security Studies () è stato presentato alla conferenza sulladel Prague Defense Summit che inizia oggi e terminerà domenica. Lo scopo del vertice è quello di stimolare un ampio dibattito pubblico sullo sviluppo delle capacità dieuropee e transatlantiche e di aprire la strada a misure concrete che portino all’attuazione di obiettivi politici, in particolare nel campo dell’innovazione e degli appalti nel settore della. Tra gli oratori del summit anche l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato e lo statunitense Doug Bush, assistant secretary of the Army for Acquisition. I risultati dell’giungono in un momento in cui il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha suscitato timori che egli possa mettere in discussione la sicurezza europea e interrompere il sostegno all’Ucraina dilaniata dalla guerra.