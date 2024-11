Bergamonews.it - Dalla polenta taragna ai bolliti: sagre e feste del fine-settimana in Bergamasca

a Spirano al bollito misto a Monasterolo Del Castello: sono diverse lee leorganizzate innel, da venerdì 8 a domenica 10 novembre.Ecco gli appuntamenti.BERGAMODall’8 al 10 novembre al Piazzale degli Alpini a Bergamo ci sarà un nuovo week-end con la sagra della zucca e dei porcini.PROVINCIAA Spirano prosegue la sagra della. L’appuntamento è al PalaSpirà dall’8 al 10 novembre.Dall’8 al 10 novembre a Monasterolo Del Castello torna la “Sagra del bollito misto”. L’appuntamento è in località Monasterola per un week-end all’insegna del gusto e dei sapori autunnali della tradizione.Venerdì, sabato sera e domenica a pranzoPer informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3792891047.Al centro sportivo Il tiro a Martinengo, in Via Trento, 46 prosegue “AgriFest”.