Dal trampolino alla maglieria | la sorprendente seconda vita di Tom Daley oro olimpico di tuffi a Tokyo

Che cosa fa un campionedidopo aver chiuso la sua carriera? Immaginiamo molte cose diverse, ma pochi sono stati così originali come l’inglese Tom, che si è “reinventato” in modo davvero. Sì, perché l’atleta capace di conquistare una medaglia d’oro con i suoidal2021 ha scelti di. lavorare a maglia! L’ex atleta britannico, che ha conquistato l’oro anel 2020, è tornato nella città giapponese, ma stavolta con ferri e gomitoli invece del costumeha infatti inaugurato una mostra dedicatasua nuova passione: la. Dopo aver iniziato quasi per caso nel 2020, ora è completamente innamorato di quest’arte. “Per me lavorare a maglia è un modo per fuggire”, ha spiegato, ed è un beneficio per la salute mentale“.