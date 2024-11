Liberoquotidiano.it - Chi si entusiasma per Vladimir Putin: fate molta attenzione ai giornali di oggi...

Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Sono tornati a parlare Joe Biden e. Biden per un discorso di concessione e di congedo, a onor del vero molto migliore rispetto a quello pronunciato la notte precedente da Kamala Harris. E si dà ormai per acquisito un incontro tra Biden e Donald Trump nei prossimi giorni, dunque ben prima di quel 20 gennaio in cui ci sarà l'insediamento della nuova presidenza. Sembra esserci un atteggiamento molto più cavalleresco tra Biden e Trump rispetto alle fasi conclusive della campagna elettorale", rimarca Capezzone. "Ha parlato ancheda Mosca, dicendo che le proposte di Trump sono interessanti e che vanno valutate. Iitaliani registrano tutto questo con diversi gradi di ottimismo, in certi casi addirittura con entusiasmo".