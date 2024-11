Carlo Ancelotti a France Football | Real Madrid e Milan i migliori club Irrispettoso fare un migliore 11

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

fa un bilancio della sua carriera. Lo fa in un’intervista a, nel quale si sofferma suicalciatori allenati, ma anche sulla sua gestione dello spogliatoio. Impossibile però scegliere il miglior 11 della sua avventura da allenatore: “Non è facile. Sui, posso rispondere:– dice l’attuale allenatore dei blancos -. Riguardo la squadra, è difficile parlarne. Ho avuto l’onore di gestire giocatori e squadre fantastiche. Non posso nemmeno elencare igiocatori che ho allenato. Il mio miglior undici non esiste, è impossibile farlo. Sarebbe quasi. Solo per i portieri: ho allenato Courtois, Casillas, Neuer, Cech, Buffon, Peruzzi, Van der Sar, Sirigu. Che giocatori incredibili. Come vuoi scegliere?”, ha spiegato, che non si considera il miglior tecnico degli ultimi 30 anni: “No, non credo.