Ilrestodelcarlino.it - Calci e pugni ai carabinieri nel centro commerciale: arrestato

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Lugo (Ravenna), 8 novembre 2024 – E’ un 37enne straniero, già noto per alcune pregresse vicende penali, l’uomoa Lugo daidella locale Stazione per essersi reso responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e Violenza Privata. Militari contro i quali, come vedremo, si è scagliato, strattonandoli e percuotendoli con. Il grave e concitato episodio si è verificato ieri sera nella all’interno di un notodella città. Allertati da alcune persone che avevano chiamato il 112 riferendo la presenza, all’interno della galleria dello stesso complesso, di un individuo in evidente stato di agitazione che stava importunando i clienti e gli addetti alle casse, isono prontamente intervenuti. Tutto è degenerato quando il 37enne, dopo aver preso dagli scaffali una bevanda alcolica, si è recato verso l’uscita.