Ilgiorno.it - Boffalora Ticino, follia blasfema: selfie e video con le ostie consacrate in chiesa

sopra, 8 novembre 2024 – Un brutto episodio quello che si è consumato asoprala mattina del primo novembre. Alcuni giovani sono entrati nellaparrocchiale di piazza Matteotti quando in circolazione non c’era nessuno. Si sono diretti verso il tabernacolo contenente lee lo hanno aperto asportandone il contenuto. Quindi hanno cominciato a riprendersi con il telefonino mentre giocavano e ridevano come se nulla fosse. Trascorsi alcuni minuti, hanno lasciato tutto e si sono diretti all’esterno andandosene via, percorrendo piazza Matteotti nell’oscurità. Crimine, non bravata L’attività volta a rintracciare i responsabili è cominciata subito e ha dato i suoi risultati. Si tratta di un’indagine ancora in corso, quindi coperta dal massimo riserbo da parte degli inquirenti.