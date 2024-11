Gaeta.it - Aumento della microcriminalità a Tonengo di Mazzè: furti e insicurezza tra i cittadini

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Adi, la recente escalation dista suscitando preoccupazione tra i residenti, che si sentono sempre più minacciati nei luoghi che dovrebbero essere sicuri. L’episodio del 7 novembre 2024, in cui un’anziana signora è stata derubatasua borsetta in un parcheggio del supermercato Presto Fresco, ha messo in luce non solo la vulnerabilità dei, ma anche l’inefficacia dei sistemi di sicurezza presenti sul territorio. Questo evento, e altri simili, pongono interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’affidabilità delle misure di protezione in atto.Il furto nel parcheggio del supermercatoLa dinamica del furto che ha colpito l’anziana signora si è rivelata particolarmente preoccupante. Due donne, una esile e l’altra più robusta, hanno operato con una fluidità che suggerisce una pianificazione e un’approfondita conoscenza delle tecniche di furto.