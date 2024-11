Notizie.com - Agevolazione mutuo: ora spetta questo aiuto alle famiglie numerose

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Anche lepossono accedere al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa e richiedere unagevolato per l’acquisto di un immobile.Il sogno di molti giovani è quello di poter acquistare una casa, una circostanza che infonde sicurezza e rappresenta un momento importante della vita, anche per via dello sforzo economico che comporta. Aprire unper la compravendita di un immobile, difatti, significa impegnarsi per diversi anni.: ora(Notizie.com)Spesso, però, è proprio ilche spaventa e frena gli eventuali acquirenti, per via non solo delle tempistiche, ma anche per i tassi di interesse in vigore. In realtà, per i giovani under 36 e leesiste la possibilità di accedere al cosiddetto Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa che consente di avere delle agevolazioni.