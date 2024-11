Inter-news.it - Acerbi, i tempi sono… Maturi! Pronto dal primo in Inter-Napoli

Francescomanca in campo con la maglia dell’dalla trasferta di Roma, quando un problema muscolare lo costrinse a uscire a metà deltempo. Il recupero è completo e ora si prepara a una maglia da titolare per la sfida contro il– Francescoa tornare in campo dopo un periodo ai box, costretto da un infortunio muscolare che lo ha colpito durante la trasferta vinta per 0-1 contro la Roma. In molti si aspettavano il difensore già in campo per uno spezzone di partita tra le gare contro Venezia e Arsenal – un po’ come capitato con l’altro rientrante, Hakan Calhanoglu – ma è rimasto comunque in panchina con Simone Inzaghi che non lo ha voluto rischiare. Ma adesso isonoper il suo rientro e non è da escludere che questo possa avvenire già dalminuto in occasione di