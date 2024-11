Formiche.net - Welfare, flessibilità e organizzazione. La ricetta di Inps spiegata da Conte

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Il premio Smart Working Award 2024 (nel settore della Pubblica amministrazione) è stato assegnato a. Il riconoscimento, che promuove le attività innovative più significative messe in campo per favorire il lavoro agile e da remoto, in qualche modo conferma la bontà delle strategie messe in campo dall’ente. “La testimonianza di un impegno costante verso il miglioramento delle condizioni lavorative e della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Un’attenzione chedeclina in vari ambiti di benessere organizzativo eaziendale”, sottolinea il presidente, Gabriele Fava. Strategie che, come sottolinea la direttrice generale Valeria Vittimberga, si traducono “anche in forme dioraria, borse di studio, prestiti e mutui a tassi agevolati, oltre a sussidi per dipendenti con figli o in caso di malattia”.